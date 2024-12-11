Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вчинити самогубство: що відомо

Повідомляється, що цей інцидент стався на тлі розслідування щодо звинувачень у причетності ексміністра оборони країни до планів президента Юн Сок Йоля прийняти рішення про введення воєнного стану. Це призвело до масових протестів у Сеулі.

Після невдалої спроби вчинити самогубство колишній міністр перебуває в ізоляції під наглядом медичного персоналу. Його стан оцінюється як стабільний.

Також зазначається, що розслідування щодо його діяльності триває, і подальша доля Кім Йонг Хьона залишається невизначеною.

Воєнний стан у Південній Кореї

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль 3 грудня несподівано для населення та світу повідомив, що у країні буде запроваджено воєнний стан.

Відомо, що причиною такого рішення стало бажання викорінити "антидержавні сили" та політичних опонентів-обструкціоністів.

Однак Юн скасував цей наказ через шість годин після того, як парламент та уряд не підтримали указ. Окрім цього, в Сеулі розпочалися мітинги майже одразу після того, як стало відомо про рішення президента.

Вже 4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Після цього прокуратура його заарештувала.

В суботу, 7 грудня, парламент не зміг оголосити імпічмент президенту.

Сьогодні, 11 грудня, парламент Південної Кореї має зібратися вже вдруге.