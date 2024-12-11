Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вчинити самогубство: що відомо
Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хьон спробував покінчити життя самогубством, перебуваючи у слідчому ізоляторі в Сеулі.
Про це заявив голова виправної установи Шін Йонг Хе під час парламентських слухань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.
Повідомляється, що цей інцидент стався на тлі розслідування щодо звинувачень у причетності ексміністра оборони країни до планів президента Юн Сок Йоля прийняти рішення про введення воєнного стану. Це призвело до масових протестів у Сеулі.
Після невдалої спроби вчинити самогубство колишній міністр перебуває в ізоляції під наглядом медичного персоналу. Його стан оцінюється як стабільний.
Також зазначається, що розслідування щодо його діяльності триває, і подальша доля Кім Йонг Хьона залишається невизначеною.
Воєнний стан у Південній Кореї
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль 3 грудня несподівано для населення та світу повідомив, що у країні буде запроваджено воєнний стан.
Відомо, що причиною такого рішення стало бажання викорінити "антидержавні сили" та політичних опонентів-обструкціоністів.
Однак Юн скасував цей наказ через шість годин після того, як парламент та уряд не підтримали указ. Окрім цього, в Сеулі розпочалися мітинги майже одразу після того, як стало відомо про рішення президента.
Вже 4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Після цього прокуратура його заарештувала.
В суботу, 7 грудня, парламент не зміг оголосити імпічмент президенту.
Сьогодні, 11 грудня, парламент Південної Кореї має зібратися вже вдруге.
Відомо, що голова правлячої партії Південної Кореї підтримує рішення про імпічмент президента країни.
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