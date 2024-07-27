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З колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст

Фото: з колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В Умані попрощались з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на фронті на Донбасі. У церемонії прощання взяли участь багато містян, мери Києва та інших міст, представники Асоціації міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні в Умані попрощалися  з Олександром Цебрієм, який героїчно загинув на фронті на Донбасі. Олександр був нашим колегою – в 2015-2020 був мером міста Умань. Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України", - написав Кличко.

Він нагадав, що Олександр Цебрій на початку повномасштабної війни пішов захищати Україну.

"Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякуємо за захист! Слава українським Героям, які ціною свого здоровʼя і життя боронять нашу державу! Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким", - зазначив Кличко.

Також мер Києва повідомив, що вчора відвідав 4 бригади наших бійців, які бʼються на Донеччині та Харківщині. Дуже гаряче там зараз", - підсумував Кличко.

 

 

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Умань