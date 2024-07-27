ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст

Субота 27 липня 2024 21:39
UA EN RU
З колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст Фото: з колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В Умані попрощались з колишнім мером міста Олександром Цебрієм, який загинув на фронті на Донбасі. У церемонії прощання взяли участь багато містян, мери Києва та інших міст, представники Асоціації міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні в Умані попрощалися з Олександром Цебрієм, який героїчно загинув на фронті на Донбасі. Олександр був нашим колегою – в 2015-2020 був мером міста Умань. Попрощатися і вшанувати памʼять Героя прийшли багато містян, приїхали мери деяких міст України, представники Асоціації міст України", - написав Кличко.

Він нагадав, що Олександр Цебрій на початку повномасштабної війни пішов захищати Україну.

"Командував кулеметним взводом 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Дякуємо за захист! Слава українським Героям, які ціною свого здоровʼя і життя боронять нашу державу! Вічна памʼять Олександрові! Щирі співчуття родині і близьким", - зазначив Кличко.

З колишнім мером Умані, що загинув на Донбасі, попрощалися містяни та мери інших міст

Також мер Києва повідомив, що вчора відвідав 4 бригади наших бійців, які бʼються на Донеччині та Харківщині. Дуже гаряче там зараз", - підсумував Кличко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань
NEWS
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
Графіки відключення світла завтра застосують лише на 4 години
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм