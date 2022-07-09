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Количество жертв ракетного удара по Сергеевке Одесской области снова возросло

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Киев, Суббота 09 июля 2022 00:23
Количество жертв ракетного удара по Сергеевке Одесской области снова возросло Фото: количество жертв ракетного удара по Одесской области возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В больнице 7 июля скончался 53-летний сотрудник базы отдыха, пострадавший во время ракетного обстрела Сергеевки российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Таким образом, число погибших от ракетных ударов по Одесской области, которые были зафиксированы 1 июля, возросло до 22 жертв.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

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