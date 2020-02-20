Количество жертв коронавируса превысило 2100 человек

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. В настоящий момент болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16 155 человек вылечились и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, зарегистрированы 114 летальных исходов (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1 779 выздоровевших пациента.

В Гонконге выявлены 65 заражений (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).

Напомним, что власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

РБК-Украина писало, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем старше человек.