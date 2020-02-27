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Количество жертв коронавируса в мире превысило 2800

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 09:05
Количество жертв коронавируса в мире превысило 2800
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Количество зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, число зараженных коронавирусом, зафиксированных на территории материкового Китая и за его пределами, выросло до 82 138 лиц. Количество летальных случаев во всем мире составляет 2801.

Резкую вспышку коронавируса фиксируют в Южной Корее и Италии. В Южной Корее коронавирусом уже заразились 1595 человек, умерло - 13 больных. В Италии количество инфицированных продолжает расти, в настоящее время подтверждено 447 случаев, еще 12 случаев - летальные.

Напомним, ранее министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил о подтверждении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Вирусом заболел не гражданин Эстонии, но проживает в стране на постоянной основе.

Также первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в Дании. Инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.

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