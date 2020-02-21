Количество жертв коронавируса в мире достигло 2247 человек

Число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

РБК-Украина писало, что в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество погибших в Хубэй от вспышки достигла 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день.

Напомним, у двух граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, обнаружен коронавирус 2019-nCoV. В Японии подтвердили, что новый коронавирус обнаружен еще у 13 лиц, находящихся на карантине на круизном судне Diamond Princess.

Всемирная организация здравоохранения'я требует, чтобы страны немедленно сообщали о новых зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом.