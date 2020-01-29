В среду, 29 января, Япония и США эвакуируют своих граждан из Ухани из-за коронавируса, количество жертв которого резко возросло до 132 с почти 1500 новыми случаями заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что Япония заявила, что вывезла граждан из города Ухань - эпицентра вспышки коронавируса.

Кроме этого, американский чартерный самолет вылетел из Ухани в среду, чтобы эвакуировать граждан США.

Опасения по поводу распространения вируса уже подтолкнули авиакомпании по всему миру к сокращению рейсов в Китай и мировые компании, чтобы ограничить поездки сотрудников в страну.

Напомним, по состоянию на 27 января, от вспышки 2019-n-CoV умерли 81 человек, общее количество заболевших в Китае составляет 2835 человек. Успешно прошли лечение и уже выписались из больницы 57 человек.

Также сообщалось, что между Украиной и Китаем не будет прямого авиасообщения с 3 февраля из-за рисков проникновения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, ранее в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.