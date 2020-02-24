Количество жертв коронавируса в Италии стремительно растет

В результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RAI.

Как сообщается, в государственной больнице Брешии скончалась женщина из Крема, которая была переведена туда вчера и получила положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что у женщины было онкологическое заболевание.

"Это шестая жертва в Италии от коронавируса. Есть 224 подтвержденных случая коронавируса. В частности, 172 в Ломбардии, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Правоохранители и сотрудники медицинских учреждений в оперативном режиме пытаются определить, кто занес коронавирус в Италию.

Кроме того, все матчи 26 тура итальянской серии А по футболу могут быть перенесены из-за распространения коронавируса в стране. Если решение о переносе будет принято, оно коснется не только высшего дивизиона Италии, но любительских лиг. При этом матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который состоится 27 февраля, может быть сыгран при пустых трибунах.