Количество заразившихся коронавирусом во Франции приближается к 200

Во Франции число заразившихся коронавирусом COVID-19 возросло до 191. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Он сообщил, что специалистами установлено, что во Франции заразились 107 человек. Еще 38 человек были инфицированы за границей.

"По состоянию на 16 часов понедельника (15.00 по Киеву) число инфицированных увеличилось во Франции (за минувшие сутки) на 61 человек и достигло 191 заболевшего", - сказал медик.

"На территории Франции коронавирус присутствует в 12 департаментах, причем в пяти из них констатировано более 10 случаев", - добавил Саломон.

При этом он уточнил информацию СМИ о том, что во Франции умерли от коронавируса четыре человека.

"Всего умерли три человека: китайский турист, преподаватель лицея из департамента Уаза и в понедельник, в городе Компьень - 89-летняя женщина", - сказал Жером Саломон.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции зарегистрировали уже 130 случаев заражения новым коронавирусом, среди них двое умерли.

В мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - в материковом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого.