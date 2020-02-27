Количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщается, граждане Украины - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess были доставлены с коронавирусом в больницы Токио.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, состояние здоровья украинцев удовлетворительное.

"По состоянию на 26.02.2020 в среднем 4 граждан Украины, у которых диагностировали наличие вируса Covid-19 были госпитализированы в медицинские учреждения города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинском", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess.

Напомним, на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.

Кроме того, в среду, 26 февраля, у троих граждан Российской Федерации, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили заражение коронавирусом.