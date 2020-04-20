Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 9 тысяч

По состоянию на понедельник, 20 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше превышает 9 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Министерство здравоохранения в Twitter.

По данным польского Минздрава, на утро понедельника подтверждено 9453 случая заражения коронавирусом. От болезни в Польше умерли уже 362 человека. Излечились от коронавирусной инфекции уже 1133 пациента.

Кроме того, сейчас в польских больницах находятся более 2,5 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом. Более 111 тысяч человек находятся на домашнем карантине, а более 17 тысяч - под санитарно-эпидемиологическим надзором.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси от коронавируса умерли уже 45 пациентов. При этом на стационарном лечении находились более 3 тысяч больных коронавирусом. Еще часть лечится амбулаторно.

Также РБК-Украина писало, что в Британии резко снизился уровень суточной смертности от коронавируса. За сутки на территории Соединенного Королевства было зафиксировано 596 смертей, в сравнении с 888 летальными случаями за предыдущий период.