Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 3,8 млн человек

В мире количество людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысило 3,8 млн и составляет 3 822 860 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers по заболеваемости COVID-19 в мире.

Только в течение среды, 6 мая, по всему миру у 95 тысяч 325 человек диагностировали заражение COVID-19.

Так, больше всего инфицированных в США - 1 263 092 (+ 25 459 течение суток). В Испании заразились 253 тыс. 682 человека (+23 121 инфицированный). В Италии - 214 457 больных (за сутки +1444).

В Великобритании зафиксировали 201 тыс. 101 инфицированного (+6111 в течение 6 мая), а во Франции - 174 191 больной (+3640 зараженных).

Больше всего жертв коронавируса наблюдается в США - 74 799 (+2 528 за прошедшие сутки).

Напомним, в Украине наибольшее количество больных зафиксировано на Буковине - это 2048 людей. Также в Черновицкой области в течение последних суток, 6 мая, зафиксировали 5 новых смертей.

В Украине наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом подтверждено среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровел. В целом в Украине лабораторно подтвержден 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.