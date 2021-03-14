UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Количество заражений COVID в мире превысило 120 млн

Автор: Даша Харченко

По состоянию на вечер субботы, 13 марта, в мире зафиксировали свыше 120 миллионов случаев заражения коронавирусом. В том числе зафиксировано 2 658 214 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Также выздоровели 96 505 446 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выявили в США (30 035 234), Бразилии (11 438 935) и Индии (11 358 644).

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавирус. Это максимальный показатель в 2021 году.

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось до 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных на начале февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
В ряде городов Германии прошли акции коронаскептиков. В Дрездене были столкновения
Еврокомиссия после критики выступила за пропорциональное распределение COVID-вакцин
Прогноз погоды