Количество заражений COVID в мире превысило 120 млн

По состоянию на вечер субботы, 13 марта, в мире зафиксировали свыше 120 миллионов случаев заражения коронавирусом. В том числе зафиксировано 2 658 214 летальных случаев.
Также выздоровели 96 505 446 человек.
Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выявили в США (30 035 234), Бразилии (11 438 935) и Индии (11 358 644).
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавирус. Это максимальный показатель в 2021 году.
Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось до 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных на начале февраля.