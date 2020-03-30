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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 700 тысяч

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 02:21
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 700 тысяч
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В мире 149 076 людей выздоровели и 33 881 человек умер

По состоянию на 2:00 30 марта в мире зарегистрировано 718 685 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Согласно информации, в мире 149 076 людей выздоровели и 33 881 человек умер.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 139 675 случаев заражения. На втором месте Италия - 97 689 заболевших. В Китае - 82 122, в Испании - 80 031, в Германии - 62 095, во Франции - 40 704, в Иране - 38 309.

В результате осложнений болезни в Италии умерли 10 779 человек. В Испании зафиксировали 6802 летальных случаев. В Китае от коронавируса умерли 3304 человек, во Франции - 2609, в США - 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек, в Великобритании - 1228.

Напомним, власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В стране на две недели закроют предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

Также известно, что во Франции увеличили штраф за нарушение условий карантина на время пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 в Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, из них - шесть человек выздоровели. Также зафиксировано десять летальных исходов.

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