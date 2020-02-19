Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 75 тысяч, - Минздрав

Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 75 тысяч, более 2 тысяч случаев - летальные. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным ведомства, по состоянию на утро 19 февраля в мире зафиксированы 75 199 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Отмечается, что от опасной болезни удалось излечиться уже 14 675 лицам. Умерли от коронавируса 2012 людей.

Кроме того, в Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 19 февраля из Киева вылетел самолет в китайский Ухань. Самолет проведет эвакуацию украинцев и граждан десяти стран в связи со вспышкой коронавируса. Самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра.

Также РБК-Украина писало, что Япония частично сняла карантин с круизного лайнера Diamond Princess. Пассажирам лайнера, у которых не был выявлен коронавирус, разрешили сойти на берег. Сегодня на берег начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров.