Количество заболеваний коронавирусом в Украине превысило 660: список по областям

Наибольшее количество случаев в Киеве
В Украине увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом до 669, наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Всего в Украине коронавирус был подтвержден в 23 областях и городе Киеве.
- Винницкая область - 49 случаев;
- Волынская область - 7 случаев;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 случая;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- м. Киев - 134 случая;
- Киевская область - 57 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 12 случаев;
- Полтавская область - 2 случая;
- Ровенская область - 15 случаев;
- Сумская область - 19 случаев;
- Тернопольская область - 98 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновицкая область - 104 случая;
- Черкасская область - 52 случая;
- Черниговская область - 2 случая.
Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса.
Ранее РБК-Украина писало, что в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.