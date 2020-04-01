Количество заболеваний коронавирусом в Украине превысило 660: список по областям

В Украине увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом до 669, наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего в Украине коронавирус был подтвержден в 23 областях и городе Киеве.

Винницкая область - 49 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

м. Киев - 134 случая;

Киевская область - 57 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.