Количество смертей от коронавируса в Восточной Европе превысило 1 млн, - Reuters 

По данным издания, Восточная Европа составляет 39% населения региона, и на нее приходится более половины всех смертей от COVID-19 в Европе.

Указано, что по состоянию на 30 декабря, три из пяти стран сообщают о самом высоком количестве ежедневных смертей в Европе - Россия, Польша и Украина.

В частности, в среду Польша сообщила о 794 смерти от COVID-19.

По информации издания, число жертв от коронавируса в Восточной Европе в четверг достигло 1 045 454, по сравнению с 1 873 253 лицами во всей Европе.

Территория Восточной Европы состоит из Беларуси, Болгарии, Чехии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Указано, что в Восточной Европе было выявлено относительно немного случаев штамма "Омикрон" в отличие от Западной Европы, где ежедневные случаи "бьют рекорды".