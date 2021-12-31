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Количество смертей от коронавируса в Восточной Европе превысило 1 млн, - Reuters 

Автор: Мария Кучерявец

Количество летальных исходов от коронавируса в странах Восточной Европы превысило 1 миллион. Среди лидеров - Россия, Польша и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Восточная Европа составляет 39% населения региона, и на нее приходится более половины всех смертей от COVID-19 в Европе.

Указано, что по состоянию на 30 декабря, три из пяти стран сообщают о самом высоком количестве ежедневных смертей в Европе - Россия, Польша и Украина.

В частности, в среду Польша сообщила о 794 смерти от COVID-19.

По информации издания, число жертв от коронавируса в Восточной Европе в четверг достигло 1 045 454, по сравнению с 1 873 253 лицами во всей Европе.

Территория Восточной Европы состоит из Беларуси, Болгарии, Чехии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Указано, что в Восточной Европе было выявлено относительно немного случаев штамма "Омикрон" в отличие от Западной Европы, где ежедневные случаи "бьют рекорды".

Напомним, по состоянию на сегодня, 31 декабря, количество смертей от коронавируса с начала пандемии коронавирус составляет 95 899.

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID.

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