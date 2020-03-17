Количество случаев коронавируса в мире превысило 180 тысяч

В мире количество инфицированных людей коронавирусом COVID-19 превысило 180 тысяч человек, более 7 тысяч умерли. Такие данные по состоянию на 13:00 опубликовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно данным, количество в мире заразились коронавирусом 183 тысячи 304 человека. При более половины зараженных находится за пределами Китая, где зафиксировано 81 тысячу 58 случаев COVID-19.

Всего в мире умерли от коронавируса 7166 человек, из них 3111 в китайской провицнии Хубей. Выздоровели 79731 человек.

За пределами Китая наиболее пострадавшей от коронавируса является Италия. Там зафиксировано 27980 случаев коронавируса, 2158 человек умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет коронавирусом.

Отметим, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 7 случаев коронавируса - 4 в Черновицкой области, 1 (летальный) в Житомирской и 2 в Киеве. При этом четверо украинцев заразились внутри страны, они не выезжали за границу.