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Количество случаев COVID в мире перевалило за 200 млн, - данные ВОЗ

Автор: Дмитрий Левицкий

В мире официально зарегистрировали уже более 200 млн случаев коронавируса. Это лишь те случаи COVID-19, которые были официально подтверждены врачами и зарегистрированы профильными органами стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 5 августа в мире подтвердили 4 255 892 людей.

Только за прошедшие сутки в мире подтвердили еще 658 630 новых случаев коронавируса.

Кроме того, как свидетельствуют данные ВОЗ, в мире за все время пандемии сделали

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