Количество случаев COVID в Киеве за сутки превысило 1 тысячу впервые с декабря

По его данным, заболели 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

За прошедшие сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса, сообщил мэр.

В больницы столицы госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 380 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (234), Днепровском (138) и Оболонском (132), рассказал Кличко.