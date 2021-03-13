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Количество случаев COVID в Киеве за сутки превысило 1 тысячу впервые с декабря

Автор: Александр Белоус

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 1049 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с декабря 2020 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его данным, заболели 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 4 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет.

За прошедшие сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса, сообщил мэр.

В больницы столицы госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 380 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (234), Днепровском (138) и Оболонском (132), рассказал Кличко.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки, 12 марта, подтвердили 13 276 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

Напомним, новая волна коронавирус оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Согласно прогнозу рабочей группы математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2, через две-три недели смертность может достичь пиковых значений осенней волны.

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