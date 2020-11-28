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Количество случаев COVID-19 в Киеве за сутки превысило 1700

Автор: Александр Белоус

Киев лидирует в Украине по количеству инфицированных

В Киеве за последние сутки зафиксировано 1 739 новых случаев коронавирусной инфекции. Столица опережает Днепропетровскую область, где по состоянию на 28 ноября зафиксировано 1 599 случаев.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.

Таким образом, это новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Киеве.

Накануне, 27 ноября, сообщалось, что за прошедшие сутки в Киеве выявили наибольшее количество зараженных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек, 26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 28 ноября сообщил, что в Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 28 ноября, в Украине действует так называемый карантин выходного дня.

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