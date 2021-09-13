Количество растет. Четыре области имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

Так, в Волынской области длительное время наблюдается превышение нормы по показателю динамики госпитализаций COVID-больных. Сейчас он составляет 65%, а ранее находился в пределах 53,4-62,6%.

Кроме того, Львовская область уже вторую неделю подряд демонстрирует высокие показатели COVID-госпитализаций. По последним данным, она составляет 82,6%, хотя ранее достигала 64,7-72,3%.

Также Одесская область имеет неудовлетворительную ситуацию по этому же показателю, он сейчас составляет 53,1%, а днем ранее составлял 52,3%.

Между тем, Тернопольская область тоже демонстрирует высокие показатели COVID-госпитализаций. По последним данным, этот показатель в регионе находится в пределах 62,8%, а предварительно составлял 50,9%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.