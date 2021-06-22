Количество пострадавших в результате отравления в гостиничном комплексе на Прикарпатье возросло
В Ивано-Франковской области возросло количество пострадавших в результате отравление в гостинично-развлекательном комплексе "Диброва". Уже госпитализированы 11 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, по состоянию на 7 утра, в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, которые 17 июня употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе "Диброва" в селе Диброва Ивано-Франковского района.
Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее РБК-Украина писало о 10 пострадавших в результате отравления в Ивано-Франковской области. Было известно, что среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава.
Напомним, в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов.