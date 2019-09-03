Количество пострадавших от отравления шаурмой в Одесской области перевалило за 40

Количество пострадавших в результате отравления шаурмой в поселке Авангард Одесской области перевалило за 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди людей, употреблявших шаурму в одной из точек поселка, пострадал 41 человек, в их числе 10 детей.

"С предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" в городскую клиническую инфекционную больницу Одессы были доставлены 40 больных, один человек от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что еще 1 сентября начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Установлено, что пострадавшие покупали шаурму в торговом павильоне "Седьмое небо". Его уже закрыли, а в ходе проверок нашли многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности пищевых продуктов.

Также у 13 отравившихся нашли кишечную палочку Salmonella enteritidis. На данный момент они находятся в городской клинической инфекционной больнице Одессы.

"При лабораторном обследовании у 13 больных выявлена ​​Salmonella enteritidis", - говорилось в сообщении.

Напомним, 2 сентября сообщалось о 37 госпитализированных в результате отравления шаурмой. Изначально было 9 человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве студенты массово отравились шаурмой на улице Борщаговская. Все семеро студентов купили шаурму в одном киоске, их госпитализировали.