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Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

Фото: количество погибших детей из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине с начала полномасштабной войны от российской агрессии пострадали более тысячи детей. Из них 349 погибли, еще 652 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, во время проведения аварийно-спасательных работ в Часовом Яру Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

Также вчера в Северске в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

Отметим, что больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 352;
  • Харьковской - 190;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 53;
  • Херсонской - 52;
  • Запорожской - 31.

В ОГП подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине есть возможность бесплатного отдыха детям во время войны.

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