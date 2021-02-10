Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ

За минувшую неделю в мире зафиксировали 3,1 миллиона новых случаев и это самый низкий семидневный показатель с 26 октября прошлого года. Большинство из этих случаев было закономерно обнаружено в США - 871 365. Существенная часть случаев отмечена в Великобритании, Бразилии, Франции и России. Но во всех этих странах также есть тенденция к снижению заболеваемости.

Самое большое снижение прироста случаев зафиксировано в Африке - 22%, а самое низкое - в Восточном Средиземноморье - 2%.

Также за прошлую неделю зарегистрированы 88 тысяч смертей от коронавируса, что на 10% меньше, чем неделей ранее. В этой статистике спад идет только вторую неделю.

Всего же в мире на сегодня зафиксировано 106 321 987 случаев заражения коронавирусом, 2 325 282 человека умерли.