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Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ

Новина українською → Мир, Среда 10 февраля 2021 16:00
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В мире за прошлую неделю зафиксировали на 17% меньше новых случаев заражения коронавирусом, чем за предыдущую. Тенденция к спаду идет уже четвертую неделю кряду.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN.

За минувшую неделю в мире зафиксировали 3,1 миллиона новых случаев и это самый низкий семидневный показатель с 26 октября прошлого года. Большинство из этих случаев было закономерно обнаружено в США - 871 365. Существенная часть случаев отмечена в Великобритании, Бразилии, Франции и России. Но во всех этих странах также есть тенденция к снижению заболеваемости.

Самое большое снижение прироста случаев зафиксировано в Африке - 22%, а самое низкое - в Восточном Средиземноморье - 2%.

Также за прошлую неделю зарегистрированы 88 тысяч смертей от коронавируса, что на 10% меньше, чем неделей ранее. В этой статистике спад идет только вторую неделю.

Всего же в мире на сегодня зафиксировано 106 321 987 случаев заражения коронавирусом, 2 325 282 человека умерли.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.

Также эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, кроме рынка в Ухане, существуют и другие возможные источники COVID-19. Это можут быть другие рынки.

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