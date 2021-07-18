Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало до 229

За сутки 17 июля 2021 года в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. Это более чем в два раза меньше, чем за 16 июля (591).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

За все время пандемии в Украине: заболевших - 2 244 495 человек; выздоровело - 2 181 198 человек; летальных случаев - 52 726; проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.

За сутки протестировано: методом ПЦР-13 429 человек, методом ИФА - 3 158 человек, экспресс-тестами - 9 495 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), г. Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

По данным Минздрава, за сутки выздоровел 241 человек. Всего госпитализировано 382 человека; летальных исходов - 8.

Как сообщало РБК-Украина, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боялись экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боялись заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.