Количество киберпреступлений в Украине в 2021 году выросло на 25%

Он связывает увеличение роста киберпреступлений с пандемией коронавируса - некоторые люди потерялиработу и ищут варианты, как заработать.

"На сегодняшний день у нас действительно выросла статистика по киберпреступлениям. За четыре месяца этого года, по сравнению с прошлым, мы видим прирост на 25%. На данный момент мы зафиксировали 1157 таких инцидентов. По ним мы уже объявили 263 подозрения", - рассказал Гринчак.

Он добавил, что в зону ответственности киберполиции входят нарушение авторства контента и смежных прав, контент, который связан с насилием, наркотиками, экстремизмом, созданием и распространением детской порнографии, насилием над детьми.

Также онлайн-мошенничество, выманивание денег через интернет, продажа баз данных, внедрение в веб-сайты, DDoS-атаки и malware - вредоносное программное обеспечение.