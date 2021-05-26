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Количество киберпреступлений в Украине в 2021 году выросло на 25%

Автор: РБК-Украина

В Украине за четыре месяца 2021 года, по сравнению с прошлым, количество киберпреступлений возросло на 25%. Зафиксировали более 1100 инцидентов.

Об этом рассказал глава департамента киберполиции Александр Гринчак в интервью РБК-Украина.

Он связывает увеличение роста киберпреступлений с пандемией коронавируса - некоторые люди потерялиработу и ищут варианты, как заработать.

"На сегодняшний день у нас действительно выросла статистика по киберпреступлениям. За четыре месяца этого года, по сравнению с прошлым, мы видим прирост на 25%. На данный момент мы зафиксировали 1157 таких инцидентов. По ним мы уже объявили 263 подозрения", - рассказал Гринчак.

Он добавил, что в зону ответственности киберполиции входят нарушение авторства контента и смежных прав, контент, который связан с насилием, наркотиками, экстремизмом, созданием и распространением детской порнографии, насилием над детьми.

Также онлайн-мошенничество, выманивание денег через интернет, продажа баз данных, внедрение в веб-сайты, DDoS-атаки и malware - вредоносное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что в Украине каждый четвертый ребенок за последний год сталкивался с проявлениями сексуального насилия в интернете.

Напомним, в 2021 году киберполиция задержала двух кураторов "групп смерти". Двое подростков находятся на принудительном лечении.

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