Количество ежедневно растет: уже в семи регионах превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию 14 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. В то же время, растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в:

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

РБК-Украина писало, что в НАН прогнозируют более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией в Украине.