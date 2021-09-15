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Количество ежедневно растет: уже в семи регионах превышены показатели COVID-госпитализаций

Автор: Инна Собора

По состоянию 14 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. В то же время, растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в:

  • Винницкой области - 83,0%
  • Волынской области - 64,7%
  • Закарпатской области - 62,8%
  • Ивано-Франковской области - 60,6%
  • Луганской области - 82,8%
  • Львовской области - 75,5%
  • Ровенской области - 51,9%

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

РБК-Украина писало, что в НАН прогнозируют более 5 тысяч новых случаев заражения инфекцией в Украине.

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