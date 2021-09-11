Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных

За минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 387 детей и 76 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за минувшие сутки госпитализированы 1 102 человека, умерли - 69, выздоровели - 1 738.
Различными методами сделали около 65 тысяч тестов на COVID.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована Львовской области (379), в городе Киев (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Напомним, 9 сентября в Украине было зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.