Количество больных COVID-19 в Житомирской области превысило 350

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки зафиксировано лишь три новых случая заболевания

В Житомирской области 26 апреля подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Так, сейчас в регионе уже зарегистрирован 351 диагноз COVID-19. За сутки новые случаи обнаружили в Житомире (женщина, 35 лет), Черняхове (женщина, 45 лет) и Олевске (женщина, 62 года).

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в области уже выздоровели от коронавируса 10 жителей, из которых 1 с Бердичевского района, 7 из Малинского района, 1 из Радомышльского района и 1 из Житомира.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66 и в Бердичеве - 61.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области количество подтвержденных случаев коронавирус превысила 300. 26 апреля на территории области было выявлено 16 новых случаев заражения.

РБК-Украина писало, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшение заболеваемости на коронавирус карантин в Украине будет завершен раньше. В случае уменьшения количества новых случаев Украина перейдет к третьему или четвертому этапу выхода из карантина.