ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Количество больных COVID-19 в Донецкой области превысило 2 тысячи

Мариуполь, Суббота 12 сентября 2020 01:58
Количество больных COVID-19 в Донецкой области превысило 2 тысячи
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 84 новых заражений коронавирусом. Количество больных увеличилось до 2 026.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook,

По его словам, в области за последние сутки зафиксировали новый антирекорд - четыре смерти от коронавируса. Все умершие - люди пожилого возраста, один из умерших - главный врач Покровской городской больницы.

"Всего за пятницу, 11 сентября, в Донецкой области обнаружили 84 новых больных COVID-19, среди них шесть детей и четверо медработников", - сообщил Кириленко.

Больше всего новых случаев в Мариуполе (23) и Краматорске (20).

Напомним, неделю назад в Донецкой области было 1,5 тысячи больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине число смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь