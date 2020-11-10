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Количество больничных выросло на 50% из-за COVID-19 и сезонных инфекций

Киев, Вторник 10 ноября 2020 14:30
Количество больничных выросло на 50% из-за COVID-19 и сезонных инфекций
Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чаще всего больничные листы берут в "красной" и "оранжевой" зоне

Фонд социального страхования Украины зафиксировал значительный рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в фонд. В октябре количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По оперативным данным, на 35,4% увеличилось количество дней нетрудоспособности, сумма затрат возросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

Как отметили в фонде, рост числа листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием коронавирусом.

Темпы роста количества листков по временной нетрудоспособности больше всего в регионах, в которых областные центры отнесены к "красному" и "оранжевому" уровням эпидемической опасности.

При этом в Сумской области увеличение больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской области - 87,9%, Николаевской области - 83,3%, Винницкой области - 80,4%, Полтавской области - 72,6%, Харьковской области - 66,1%, Черкасской области - 63%, Ровенской области - 62,2%.

Как сообщало РБК-Украина, за последнюю неделю в Киеве зафиксировали 11 286 новых случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Это почти на 1400 случаев больше, чем было зафиксировано за предыдущий период.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

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