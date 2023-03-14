Коли у світі завершиться пандемія COVID-19: відповідь глави ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я до кінця 2023 року зможе оголосити про завершення пандемії COVID-19 у світі.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

За його словами, сьогодні вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж у той момент, коли ВООЗ вперше використала слово "пандемія" щодо поширення SARS-CoV-2.

"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія", - заявив Гебреїсус.

Він також підкреслив, що 11 березня виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією. Однак, на його думку, набагато важливіше було оголошення організацією поширення COVID-19 надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.