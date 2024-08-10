Коли бактерії сильніші. Лікар дав важливі поради щодо лікування антибіотиками

Лікарі всього світу б'ють на сполох через зростання частоти антибіотикорезистенності, коли пацієнтів не вдається вилікувати антибіотиками.

"Термін "антибіотикорезистентність" означає стійкість бактерій до антибіотиків, тобто до препаратів, що мають ефективно боротися з ними. Коли пацієнт вживає антибіотик, завжди є ризик того, що деякі бактерії стануть стійкими до нього. Ліки вбивають більшість збудників хвороб, проте невелика група все ж може встояти. Вони ростуть і поширюються, а іноді можуть навіть передавати таку стійкість іншим бактеріям", - пояснює Сергій Дубров.

Він зауважує: самостійне вживання антибіотиків не за призначенням лікаря, наприклад, під час вірусних інфекцій – найбільший чинник, що сприяє розвитку резистентності.

"Антибіотики не діють на віруси, тому, коли людина починає самостійно приймати антибіотик при ГРВІ, ви підвищуєте ризик антибіотикорезистентності", - зазначає лікар.

Він наголошує на важливих правилах лікування:

не приймайте антибіотик для лікування вірусних інфекцій;

не займайтеся самолікуванням;

дотримуйтеся режиму приймання антибіотиків та завжди завершуйте повний курс лікування, навіть якщо почуваєте себе краще.

Запровадження е-рецепта є одним із дієвих кроків у боротьбі з нераціональним вживанням антибіотиків, додає Сергій Дубров.