Коленки трясутся: Остапчук рассказал о волнении перед Танцами со звездами

Первый эфир "Танцев со звездами" стартует сегодня, в воскресенье, 25 августа. Этот сезон знаменателен звездами из самых разных уголков шоу-бизнеса. Среди новых пар – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Украинский шоумен рассказал, как волнуется перед эфиром и как прошла подготовка. Об этом он написал в своем Instagram.

"Мы с Илоной Гвоздевой на генеральном прогоне. Ножки дрожат, коленки трясутся, но это такой кайф. Уже в 21:00 в прямом эфире на 1+1. Будете смотреть?", - написал Остапчук.

К публикации телеведущий прикрепил снимок с Илоной Гвоздевой, который был сделан для тизера шоу.

Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях ответили не только на основной вопрос знаменитости, но даже оценили его шансы на успех в проекте:

Вы можете выиграть! Яркая пара!

С мастерством Илоны и Вашим трудолюбием, Вы пара-претендент на ТОП 1-3.

Да. Удачи Вам. Все будет огонь.

Конечно будем, ждем Вашего участия.

Болеем за вас!

Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (скриншоты: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что ранее Елена Кравец перед эфиром "Танцы со звездами" сделала интересное заявление.