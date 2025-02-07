Кого вербує Росія для здійснення терактів в ТЦК: відповідь МВС

"Підриви усередині та поблизу приміщень ТЦК, відділів поліції, підпалу автомобілів військовослужбовців - це однозначно цілеспрямована кампанія спецслужб російської федерації проти України. На жаль, окремі наші громадяни у пошуку швидких грошей стають інструментом ворога", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що правоохоронці провели аналітику і зробили портрет особи, яка найчастіше вчиняє такі злочини.

"Основне - вік. Як правило, це молоді люди. Підлітки і зовсім юні люди віком до 22-23 років. Спецслужби Росії приваблюють їх оголошеннями про легкий підробіток", - заявив Клименко.

Міністр додав, що за здійснення злочинів українці, завербовані спецслужбами РФ, грошей здебільшого не отримують. Але на них чекає суд і реальний термін покарання.

"Національна поліція разом зі Службою безпеки ефективно працюють у цьому напрямку, відсоток розкриття таких злочинів є досить високим. Так, деякі задуми спецслужб Росії втілилися. Постраждали люди. Але ще більше таких терактів вдалося запобігти", - сказав глава МВС.