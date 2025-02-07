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Кого вербує Росія для здійснення терактів в ТЦК: відповідь МВС

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 10:56
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Кого вербує Росія для здійснення терактів в ТЦК: відповідь МВС Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Підриви поблизу та в ТЦК, відділах поліції та підпали авто - це справа рук російських спецслужб. Найчастіше для терактів РФ вербує молодих осіб.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів".

"Підриви усередині та поблизу приміщень ТЦК, відділів поліції, підпалу автомобілів військовослужбовців - це однозначно цілеспрямована кампанія спецслужб російської федерації проти України. На жаль, окремі наші громадяни у пошуку швидких грошей стають інструментом ворога", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що правоохоронці провели аналітику і зробили портрет особи, яка найчастіше вчиняє такі злочини.

"Основне - вік. Як правило, це молоді люди. Підлітки і зовсім юні люди віком до 22-23 років. Спецслужби Росії приваблюють їх оголошеннями про легкий підробіток", - заявив Клименко.

Міністр додав, що за здійснення злочинів українці, завербовані спецслужбами РФ, грошей здебільшого не отримують. Але на них чекає суд і реальний термін покарання.

"Національна поліція разом зі Службою безпеки ефективно працюють у цьому напрямку, відсоток розкриття таких злочинів є досить високим. Так, деякі задуми спецслужб Росії втілилися. Постраждали люди. Але ще більше таких терактів вдалося запобігти", - сказав глава МВС.

Підриви в ТЦК

Нагадаємо, 1 лютого у Рівному стався вибух у будівлі ТЦК, внаслідок якого загинула одна особа та ще шестеро отримали поранення. Пізніше СБУ повідомила, що РФ завербувала 21-річного українця для вчинення теракту. Коли він прийшов до ТЦК, спецслужби РФ підірвали свого агента.

Схожий випадок стався у Кам'янці-Подільському 5 лютого. Чоловік скоїв підрив пристрою на території ТЦК. Він загинув, ще четверо осіб постраждали. Серед них два лікарі ВЛК, військовослужбовець та співробітниця ТЦК.

СБУ звернулася до українців щодо підривів у ТЦК. Громадян закликали повідомляти про спроби вербування російськими спецслужбами.

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