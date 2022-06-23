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"Когда во вкус вошел, мне так понравилось": оккупант рассказал, как мародерит в Украине

Фото: оккупанты рассказывают, как любят мародерить в Украине (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал, как ему нравится мародерить в Украине. Он ворует не только технику и гаджеты, но и столовые приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российский солдат рассказал подруге, что любит воровать у мирных жителей. Его товарищи иногда стесняются это делать, поэтому отправляют его.

"У них еще совести не хватает у кого-нибудь что-то забрать. Меня отправляют... Ложки тоже забираю. А вот машина. Ключи есть? Я там прямо к дому подхожу, стучу. Есть кто? Я сейчас стрелять начну", - сказал он.

Оккупант хвастается, что украл смартфон Huawei, поэтому хочу набрать телефонов еще больше.

"Когда во вкус вошел, мне так понравилось. Просто входишь в любой дом. Так, здрасьте. Выходите, пожалуйста. Я что-то возьму", - добавил российский мародер.

Напомним, в перехваченных разговорах оккупанты рассказывают, что мародерить в Украине им официально разрешено. Они убеждены, что такой приказ дал лично Владимир Путин.

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