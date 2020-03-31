Князь Монако вылечился от коронавируса

Фото: Альбер II (unesco org)

Альбер II уже вышел с карантина

Князь Монако Альбер II, у которого ранее оказался положительный тест на коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Сообщается, что врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья князя заявили, что он здоров и предложили прекратить карантин.

Напомним, 19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей, а его состояние здоровья не вызывает беспокойства.

Кроме того, жена премьера Канады Джастина Трюдо София Грегуар выздоровела от коронавируса. По ее словам, она чувствует себя лучше. Информация о том, что Софи Трюдо получила положительный результат на коронавирус, стала известна 13 марта. Тогда и сам премьер - Джастин Трюдо сдал тест, однако его результаты оказались отрицательные. Однако, чтобы не подвергать опасности окружающих, премьер принял решение самоизолироваться.

Добавим, что британский принц Чарльз также заразился коронавирусом. Он провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии, и уже вышел из самоизоляции. Его супруга будет находиться на карантине до конца недели.

Также стало известно о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил позитивный результат на COVID-19. Также сообщалось, что он продолжал работать с правительством через видеоконференцию