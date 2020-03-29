КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса, - Reuters

В воскресенье, 29 марта, Северная Корея выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Южная Корея назвала запуск ракет "неуместным" в условиях глобальной пандемии коронавируса.

По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, из прибрежного района Вонсан были выпущены два "снаряда ближнего действия", которые пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров.

"В ситуации, когда весь мир испытывает трудности из-за COVID-19, такого рода военные действия Северной Кореи очень неуместны, и мы призываем к немедленной остановке", - говорится в заявлении властей Южной Кореи,

Министерство обороны Японии заявило, что это баллистические ракеты, и они не приземлились на территории Японии или в ее исключительной экономической зоне.

Агентство отмечает, что это восьмая и девятая ракеты, запущенные в ходе четырех раундов ракетных испытаний в этом месяце, так как северокорейские войска проводят постоянные военные учения, обычно под личным наблюдением лидера Ким Чен Ына.

Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.

"В начале этого года мы видели такие частые испытания только в 2016 и 2017 годах, которые были огромными для ракетной программы Северной Кореи", - сказал он.

Напомним, КНДР в начале марта провела первые запуски ракет. По данным южнокорейской разведки, КНДР выпустила два снаряда в сторону Японского моря.

КНДР тогда объяснила проведения ракетных испытаний необходимостью "защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".