КМУ на следующей неделе утвердит порядок распределения средств на борьбу с COVID-19

На следующей неделе Кабинет министров утвердит порядок распределения средств, направленных на борьбу со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, во время сегодняшнего селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в среду, 22 апреля, на очередном заседании правительство утвердит порядок распределения выделенных на борьбу с COVID-19 средств.

"Все врачи, которые касаются борьбы с коронавирусом, должны получить повышенную заработную плату. Это полностью экстренная медицина и врачи всех медицинских учреждений, которые определены как опорные, ведь они в первую очередь принимают больных", - добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу и в целом изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи со вспышкой коронавируса. В обновленном документе было сокращено размер Фонда борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин поручил центрам занятости ускорить выплату помощи по временной безработице на период карантина из-за коронавируса. При этом правительство упростило подачу документов в центры занятости.