КМУ рассмотрит вопрос выделения НСЗУ почти 16 млрд гривен из-за коронавируса

Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос выделения дополнительного финансирования Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

По словам заместителя руководителя ОП Юлии Соколовской, в ближайшее время правительство рассмотрит возможность выделения дополнительных 15,8 млрд гривен НСЗУ для борьбы со вспышкой коронавируса.

Планируется, что дополнительные средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад и доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными COVID-19. Также из этих средств, возможно, будет профинансировано стационарные больницы, перепрофилированы для принятия больных коронавирусом.

Напомним, вчера на очередном заседании Кабмин утвердил порядок использования денег из фонда борьбы с коронавирусом. Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству.

Также РБК-Украина писало, что ООН согласовала выделение Украине дополнительных 140 млн долларов для борьбы со вспышкой коронавируса. Сейчас украинское правительство рассматривает варианты, куда будут направлены средства ООН.