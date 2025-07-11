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Клуб-сенсація з Андорри шокував "Полісся": як зіграли майбутні суперники українських команд у Лізі конференцій

П'ятниця 11 липня 2025 11:02
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Клуб-сенсація з Андорри шокував "Полісся": як зіграли майбутні суперники українських команд у Лізі конференцій Фото: "Санта-Колома" з Андорри створила сенсацію на старті кваліфікації ЛК (instagram.com/fcsantacoloma)
Автор: Андрій Костенко

"Олександрія" та житомирське "Полісся" стартують в Лізі конференцій з другого етапу кваліфікації. Їхні суперники визначаються в першому колі відбору ЛЄ та ЛК.

Як зіграли на старті потенційні опоненти українських команд – розповідає РБК-Україна.

Несподіваний розгром у Баня-Луці

Коли під час жеребкування в суперники житомирському "Поліссю" випав переможець у парі "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра), ніхто не сумнівався, що "вовкам" доведеться грати проти боснійського клубу.

Саме з прицілом на протистояння з ним житомирці проводять підготовку до старту в турнірі. Але футболісти з Андорри були іншої думки: вони шокували і суперника, і "Полісся".

"Санта-Колома" раніше у кваліфікаціях єврокубків провела 22 матчі, з яких не виграла жодного. Натомість, "Борац" у минулому розіграші ЛК дійшов до 1/8 фіналу.

Але матч, що проходив на арені "Бораца" в місті Баня-Лука, несподівано завершився розгромною перемогою гостей – 4:1. Вже в першому таймі андоррці відзначилися тричі, а на 68-й хвилині забили четвертий гол. Єдине, що вдалося господарям – відіграти один м'яч під завісу.

Таким чином, "Борацу", щоб підтвердити статус фаворита, треба за тиждень розгромно перемагати на виїзді. В іншому випадку, "Полісся" стартуватиме в турнірі поєдинками з андоррською командою.

З ким зіграє "Олександрія"?

"Олександрія" статує в ЛК матчами з переможеним у парі АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія). Ці команди грають між собою в першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Перший гра на Кіпрі принесла мінімальну перемогу господарям – 1:0. Тож, обидві команди зберігають шанси на загальну перемогу. Майбутній суперник "містян" визначиться 17 липня в Белграді.

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Обидві наші команди перші зустрічі зіграють на номінально домашніх аренах. Переможці вийдуть до третього раунду. Команди, що програють, попрощаються з єврокубками.

Раніше розповіли, як донецький "Шахтар" розніс фінський "Ільвес" у Лізі Європи.

Також читайте про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

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