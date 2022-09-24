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Клуб НФЛ запланував акцію підтримки України: відомі подробиці

Фото: "Джетс" під час тренування (facebook.com/Jets)
Автор: Антон Федорців

Команда американської Національної футбольної ліги "Нью-Йорк Джетс" вирішила провести матч регулярного сезону проти "Цинциннаті Бенгалз" в екіпіруванні з українським маркуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

"Джетс" нанесли прапор України на шоломи футболістів. Поєдинок 3-го туру проти "Бенгалз" нью-йоркці зіграють 25 вересня.

"Цієї неділі матимемо спеціальну наклейку на шоломі в межах нашої постійної підтримки України. Stand with Ukraine", – заявили в прес-службі команди НФЛ.

"Нью-Йорк Джетс" регулярно нагадують світу про необхідність підтримки України в час агресії РФ. У квітні власники клубу пожвертували 1 млн доларів на допомогу державі. Дружина власника "Джетс" Вудді Джонсона – Сьюзен Ірча – виросла в сім'ї українських іммігрантів.

Цьогоріч Національна футбольна ліга зробила для українців безкоштовним користування платформою Game Pass. Сервіс призначений для перегляду матчів НФЛ та їхніх оглядів, а також різноманітних ток-шоу та програм про гру.

Нагадаємо, що автогонщик Хемілтон став співвласником клубу НФЛ "Денвер Бронкос".

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