Клуб НФЛ запланував акцію підтримки України: відомі подробиці
Команда американської Національної футбольної ліги "Нью-Йорк Джетс" вирішила провести матч регулярного сезону проти "Цинциннаті Бенгалз" в екіпіруванні з українським маркуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
"Джетс" нанесли прапор України на шоломи футболістів. Поєдинок 3-го туру проти "Бенгалз" нью-йоркці зіграють 25 вересня.
"Цієї неділі матимемо спеціальну наклейку на шоломі в межах нашої постійної підтримки України. Stand with Ukraine", – заявили в прес-службі команди НФЛ.
"Нью-Йорк Джетс" регулярно нагадують світу про необхідність підтримки України в час агресії РФ. У квітні власники клубу пожвертували 1 млн доларів на допомогу державі. Дружина власника "Джетс" Вудді Джонсона – Сьюзен Ірча – виросла в сім'ї українських іммігрантів.
Цьогоріч Національна футбольна ліга зробила для українців безкоштовним користування платформою Game Pass. Сервіс призначений для перегляду матчів НФЛ та їхніх оглядів, а також різноманітних ток-шоу та програм про гру.
This Sunday we’ll have a special helmet sticker as part of our continued support for Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/uzWK5wqadq— New York Jets (@nyjets) September 22, 2022
Нагадаємо, що автогонщик Хемілтон став співвласником клубу НФЛ "Денвер Бронкос".
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