Клуб АПЛ отказывается тренироваться из-за случаев заражения коронавирусом

Клуб английской Премьер-лиги "Уотфорд" заявил, что три представителя клуба сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет об одном футболисте и двух сотрудниках команды, имена которых не будут разглашены.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает РБК-Украина.

Отмечается, что инфицированные будут изолированы на семь дней, после чего они пройдут повторное тестирование.

По информации The Athletic, после этих результатов некоторые футболисты отказываются выходить на командные тренировки.

Ранее сообщалось, что капитан "Уотфорда" Трой Дини не намерен возобновлять тренировки с командой. Он объяснил, что такое решение принял из-за своего пятимесячного сына, у которого есть проблемы с дыханием, и он не хочет подвергать его опасности заболеть коронавирусом.

Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков тренироваться или играть, если они опасаются за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что в АПЛ выявили шесть случаев заболевания коронавирусом в трех клубах.

Напомним, руководство Премьер-лиги даже в условиях карантина из-за пандемии коронавируса не планирует отказываться от проведения церемонии вручения трофея победителю.